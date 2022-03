26. Spieltag Darüber spricht die Liga: Krisenduell und Krisenduell

Krisenduell

Siegen oder fliegen - das könnte beim Krisenduell Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC für beide Trainer gelten. Wenn sie denn dabei wären. Tatsächlich steht aber nur Herthas Tayfun Korkut verantwortlich an der Seitenlinie. Der Job des erst im November gekommenen Coaches scheint aktuell gefährdeter als der von Gladbachs Adi Hütter. Auch weil der Österreicher derzeit in Corona-Isolation ist und sein Team weder trainieren noch am Samstag im wichtigen Duell betreuen kann. Vertreten wird Hütter von Landsmann und Co-Trainer Christian Peintinger.

Spielplan

Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitag nicht gespielt, dafür sind fünf Partien am Samstag angesetzt und gleich vier am Sonntag. Das wäre im Nachhinein gar nicht nötig gewesen, war aber zum Zeitpunkt der Planungen auch nicht vorhersehbar. Damals musste von vier deutschen Clubs in der Europa League ausgegangen werden. Doch Borussia Dortmund ist ausgeschieden und RB Leipzig gegen Spartak Moskau wegen des Ukraine-Krieges ohne Spiel im Viertelfinale. Trotzdem sind der BVB und RB wie auch Eintracht Frankfurt - trotz des Mittwochs-Spiels in Sevilla - und Bayer Leverkusen erst am Sonntag in der Bundesliga dran.