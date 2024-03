26. Spieltag: Nach Pokal-Frust: Mönchengladbach mit Remis in Heidenheim

Schnelle Führung

Ende Oktober hatten die Gladbacher die beiden vorherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem FCH für sich entschieden. Im Hinspiel und im DFB-Pokal waren sie dabei jeweils früh in Führung gegangen. Und auch diesmal dauerte es keine zehn Minuten bis zum Gladbacher 1:0. Rocco Reitz eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, setzte dann Franck Honorat auf der rechten Seite in Szene. Der französische Mittelfeldmann spielte den Ball in die Mitte, dort leitete Jordan Siebatcheu weiter, Hack vollstreckte ins linke untere Eck.