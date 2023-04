26. Spieltag Wirtz glänzt und trifft: Leverkusen beendet Schalker Serie

Die Schalker, die zuvor achtmal nacheinander nicht verloren hatten, bleiben in der Abstiegszone. Leverkusen bestätigte dagegen 13 Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München seine sehr gute Verfassung. Jeremie Frimpong (50. Minute), Wirtz (61.) und Sardar Azmoun (90.+2) erzielten gegen kampfstarke, aber offensiv harmlose Schalker die Tore für das Team von Coach Xabi Alonso. Mit dem vierten Sieg in Serie setzten die Leverkusener vor 62.271 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena ihre Aufholjagd in Richtung Europapokal-Plätze fort.

"Wir wollen Spielverderber sein", hatte Schalke-Coach Reis vor der Partie mit Blick auf die fußballerische Klasse und das Tempo der Leverkusener gesagt. Seine Mannschaft setzte den Plan aber nur zu Beginn gut um. Die Schalker blieben nah an ihren Gegenspielern, waren aggressiv in den Zweikämpfen und eroberten so zahlreiche Bälle. Gewonnene Duelle feierte der Aufsteiger euphorisch. Immer wieder klatschten sich die Königsblauen ab und feuerten sich an.