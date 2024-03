26. Spieltag: Wolfsburg verliert in Unterzahl: War es das für Kovac?

Das Trikot über den Kopf gezogen und mit einem wutentbrannten Schlag gegen das Gehäuse des Kabinengangs verließ Wimmer das Spielfeld. Bei der 2:3-Hinspiel-Niederlage musste er nach einem Foul des Augsburgers Mads Pedersen ausgewechselt werden und danach wochenlang mit einer Verletzung am Sprunggelenk pausieren. Damals gab es jedoch keine Rote Karte.

Augsburg schielt nach Europa

In Überzahl dominierten die Augsburger das Spiel nach der Pause und kamen durch Jakic' Tor bereits zum vierten Sieg in Serie. Nach einem schwachen Saisonstart ist der FCA mittlerweile das, was der VfL Wolfsburg nach Transfers für mehr als 70 Millionen Euro in dieser Saison eigentlich unbedingt sein wollte: ein ernsthafter Kandidat für einen Platz zumindest in der europäischen Conference League.

Die Augsburger mussten nicht viel tun für diesen Sieg. Vielmehr zeigte der Spielverlauf, wie angeschlagen die Wolfsburger nach der Sieglos-Serie der vergangenen Wochen sind. Platzverweis und Ausgleichstor sorgten mehr für einen Schockzustand als für ein kollektives Aufbäumen.