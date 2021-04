27. Spieltag FC Köln verliert mit viel Pech in Wolfsburg

In der 14. Minute traf Kapitän Jonas Hector nur die Latte des Wolfsburger Tores. So nah kam der Favorit einem möglichen Führungstor in der gesamten ersten Halbzeit nicht. In der Defensive ließen die Kölner den Wolfsburgern kaum Räume. In der Offensive kamen sie über die Außenpositionen mehrfach zu gefährlichen Aktionen.

Welchen Frust der FC mit dieser hartnäckigen Spielweise beim Gegner erzeugte, war am besten an den Regungen des Wolfsburger Trainers Oliver Glasner abzulesen. Deutlich häufiger als sonst tauchte der Österreicher laut schimpfend an der Seitenlinie auf. Nach dem Halbzeitpfiff blieb er aber zunächst länger auf seiner Bank sitzen.

Was auch immer Glasner danach in der Kabine sagte: Es zeigte Wirkung. Denn der VfL spielte in der zweiten Hälfte zielstrebiger und druckvoller und steigerte sich auch deutlich bei seiner Kernkompetenz, der Balleroberung. Die Kölner kamen kaum noch aus der eigenen Spielhälfte heraus. Für sie sprach jedoch, dass sie auch weiterhin kaum klare Wolfsburger Torchancen zuließen - von Brekalos Siegtreffer einmal abgesehen.

Gisdol wechselte danach die Offensivspieler Sebastian Andersson, Florian Kainz und Emmanuel Dennis ein, von denen Kainz in dieser Saison noch gar nicht und Andersson zumindest in den vergangenen dreieinhalb Monaten nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Und zumindest eines dieser beiden Comebacks nach langen Verletzungspausen hätte sich beinahe noch ausgezahlt. In der fünften Minute der Nachspielzeit ermöglichte eine Flanke von Kainz dem Tunesier Ellyes Skhiri noch die große Chance zum Ausgleich.

