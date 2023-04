27. Spieltag Kölner Talfahrt gestoppt: Befreiungsschlag in Augsburg

Die junge Augsburger Mannschaft war nun wach und spielte sich in der Kölner Hälfte fest. Über Iago und Vargas auf der linken Seite kombinierten sich die Hausherren immer wieder sehenswert an die Strafraumgrenze, doch beim letzten Pass fehlte oftmals die Präzision. Es war das erwartet zweikampfbetonte Duell, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Der Unparteiische musste die Gemüter auf dem Feld mehrmals beruhigen.

Nach der Halbzeitpause verloren die Augsburger ihre Dominanz. Das Geschehen spielte sich erst mal ausschließlich zwischen den Strafräumen ab, intensive Duelle im Mittelfeld bestimmten die Partie. Beide Mannschaften versuchten es nun mit hohen Flanken, die aber zunächst keinen Abnehmer fanden.

Erst ein flacher Pass des eingewechselten Dejan Ljubicic brachte den erhofften Erfolg für die Kölner. Sein Pass an den zweiten Pfosten war perfekt getimt für Maina. Der Außenstürmer hatte aus kurzer Distanz keinerlei Probleme. In der Schlussphase verwalteten die Gäste das Ergebnis geschickt, ohne groß ins Risiko zu gehen. Augsburgs Abschlüsse von Irvin Cardona (70.) und Dion Beljo (73.) landeten nur am Außennetz.