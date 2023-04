29. Spieltag Gregoritsch-Doppelpack: Freiburg zerlegt Schalke

Für die Schalker war die deutliche Niederlage dagegen ein erneuter Rückschlag im Abstiegskampf. "Wir gehen heute verdient als Verlierer vom Platz", sagte Schalkes Danny Latza bei DAZN. "Wir sind zu keinem Zeitpunkt im Spiel gewesen, Freiburg hätte noch mehr Tore schießen können."

Der österreichische Nationalstürmer Gregoritsch traf am Sonntag vor 34.700 Zuschauern in der 7. und 35. Minute für die Freiburger, die weiter zu den Topteams der Fußball-Bundesliga gehören und erstmals in die Königsklasse einziehen könnten. Lucas Höler (52.) und Matthias Ginter (82.) legten in der zweiten Halbzeit nach. "Es war extrem wichtig. Wir wollten heute vorlegen, das ist doch klar", sagte Gregoritsch. "Der Sieg war sehr, sehr verdient."