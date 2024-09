„2b4kids“: Bildung mit Spaß und Bewegung verbinden

Dank einer Spende von Roche Pharma in Grenzach-Wyhlen konnten alle zwölf Klassen an der Schule von Februar bis Juli jeweils dreimal an bewegten Lerneinheiten mit „2b4kids“ teilnehmen. Bei diesen erlernten und erlebten die Kinder vielseitige Inhalte in der Bewegung. Denn der Fokus liege immer auf viel Spaß und Motivation in der Gemeinschaft, wie Müller berichtet. Die volle Aufmerksamkeit der Kinder erhalte sie in ihren Kursen einerseits dank den digitalen Medien (ein Bildschirm, vier Buzzer und eine Lernapp), die lediglich als Mittel zum Zweck zum Einsatz kämen, andererseits auch durch einen durchweg kinderorientierten Kommunikationsansatz. Auf Augenhöhe, gepaart mit einer einfachen Struktur und klaren Handlungsansätzen, hole sie die Kinder jedes Mal in deren Lebenswelt ab, sagt „Steffi“ Müller. Gerne gibt sie den Kindern zudem immer kleine Impulse und Ideen mit, damit sie den Ansatz des „bewegten Lernens“ auch in ihr Privatleben mitnehmen. „Einige Eltern konnten ihre Kinder bestimmt schon dabei beobachten, wie sie die Fingerleiter üben“, lacht Müller.

Kurz vor dem Ende des Projekts an der Warmbacher Schule kam Marianne Endler, Kommunikationsmanagerin bei Roche, vorbei, um sich selbst ein Bild zu machen. „Die Neugierde und Spielfreude, die die Kinder während der bewegten Lerneinheiten zeigten, haben mich überzeugt, dass der innovative Ansatz von 2b4kids, Bildung und Bewegung zu verbinden, bei den Schüler wirklich etwas bewirkt: Spaß am Lernen.“ Auch Schulleiterin Claudia Himmelsbach ist von der bewegten Lerneinheit begeistert: „Lerninhalte werden vertieft und wiederholt, während sich die Kinder bewegen. Der Teamgeist wird bei Gruppenaufgaben geweckt, und die Kinder sind hochmotiviert dabei. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, das Projekt an unserer Schule umzusetzen.“