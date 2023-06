3-Länder-Stadt-Festival Ein Sound, der viele anspricht

Die Castle Groove Festival Band erregte Aufsehen auf der Straße. Foto: Beatrice Ehrlich

Evergreens, die jeder mitpfeifen kann, zauberte die Castle Groove Festival Band aus dem Hut. Zuschauerinnen zückten die Handys, um die Männer in ihren rot-schwarzen Uniformen festzuhalten. Vor guter Laune förmlich sprühend flanierten die United Old Stars Basel mit überaus animierenden Jazz-Klängen an den Ständen vorbei. Vor diesen hatten sich mittlerweile Schlangen gebildet. Pommes und Burger waren der Hit, aber auch die von einer heimischen Metzgerei eigens hergestellten Rindswürste, Merguez, Schupfnudeln, Crêpes und Fladenbrot fanden reißenden Absatz.

Aus Frankreich: Die Band Jim Murple Memorial Foto: Saskia Scherer

Stimmungsmacher

Szenenwechsel: Auf dem Rathausplatz ist an den Tischen jetzt kein Platz mehr frei. Mit Ska, der in die Füße geht und raffinierten französischen Einsprengseln haben hier Jim Murple Memorial schon am frühen Abend Akzente gesetzt. Die Leute drängen sich vor der Bühne, als „Marshall Cooper“ gute drei Stunden nach der Eröffnung mit ihrem „Inglourious Nasty Brass“ zeigen, dass Bläser auch anders können: Die eher rockige Herangehensweise der Bläser ergibt zusammen mit dem rauen und doch innigen Gesang der Gastsängerin Katharina Münz ein stimmiges Ganzes.

Absolute Stimmungsmaschinen sind die zehn Frauen des Balkan Paradise Orchestra aus Spanien. Als sie die Bühne entern, hält es quasi niemanden mehr auf seinen Sitzen. Es ist ein Sound der viele anspricht: Mit ihrem feurigen, mit beachtlichem musikalischen Können hinterlegter Auftritt sprengen die Spanierinnen alle Generationengrenzen. Die Tanzwütigen auf dem Rathausplatz lassen sich stilistisch und vom Alter her in keine Schublade einordnen.