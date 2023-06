3-Länder-Stadt-Festival Gut gelaunter Start bei Sonnenschein

Bei strahlendem Sonnenschein und mit Klängen der Stadtmusik Weil am Rhein unter Leitung ihres Dirigenten Kai Trimpin ist am Freitagnachmittag das erste 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein eröffnet worden. Es knüpfe an die 20-jährige Tradition des Internationalen Bläserfestivals an, erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bei der Eröffnungspressekonferenz am Freitagnachmittag.