3-Länder-Stadt-Festival Stimmung bis zur letzten Minute

Der Rathausplatz hüpft. Foto: Beatrice Ehrlich

Von oben im Bild festgehalten wird das von eine Drohne, die hoch über den Köpfen der Tanzenden schwebt und plötzlich blitzschnell über die Menge hinweg zwischen die Musiker fliegt – eine Choreographie von Schnelligkeit und Reaktionsvermögen, welche die Zuschauer in den Bann zieht.

Sehr gefragt: Zipfel-Burger. Foto: Beatrice Ehrlich

Unterdessen brummt der Festbetrieb. Am Weinbrunnen, dem Pommes frites- und Burger-Stand bilden sich lange Schlangen. In den Gläsern funkelst es hier und da auch knallorange und rot.

Festival-Flair und Weindorfcharakter

Der trockene Rathausbrunnen gleich neben der Bühne erweist sich als Magnet für Kinder aller Altersstufen, die ihn als Klettergerät nutzen. Buben spielen Fußball, und auch für die Kleineren ist mit dem Enten-Fischen bei der DLRG etwas weiter stadteinwärts auf der Vereinsmeile etwas geboten.

Virtuos: Blächschaade aus Basel Foto: Beatrice Ehrlich

Für jeden etwas: Klassischen Weindorfcharakter mit Zeit für Gespräche konnte man am Sparkassenplatz erleben, der in diesem Jahr den Marching Bands vorbehalten war. Die Bläserformationen, die sich in der Mehrheit Blues-Standards, Old und Happy-Jazz verschrieben haben, starteten hier mit einem kleinen Standkonzert und zogen dann durch die Menge mit Zwischenstopps zum Rathausplatz. Großen Applaus bekam die Basler Band Blächschaade. Ihre Stücke, von „Champs-Élysées“ bis „Shake your Money Maker“ brachten die Umstehenden zum Mitgrooven. Mit virtuosen Soli – gesungen, aber auch mit der Trompete oder der Posaune, begeisterten die gut gelaunten Basler. „Ich bin total happy“, lautete am Abend das erste Fazit von Kulturamtsleiter Peter Spörrer, der das neue Konzept des früheren Internationalen Bläserfestivals verantwortete. Bands, Vereine, Festbesucher und nicht zuletzt das ideale Wetter hatten daran Anteil.