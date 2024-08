3-Länder-Stadt: „Weil am Rhein“ feiert Geburtstag

Im Juli feierte die aktuelle „Weil am Rhein“ einen besonderen Geburtstag. Vor 15 Jahren war sie das erste Mal für Lufthansa im Einsatz. Seitdem hat der Flieger mit rund 30 000 Flügen fast 140 Flughäfen besucht. Wann genau sie den Namen „Weil am Rhein“ übertragen bekommen hat, lässt sich nicht mehr herausfinden, erklärt Pressesprecherin Sandra Kraft. Am 1. Juni 2009 wurde das Flugzeug von Eurowings, einer Fluggesellschaft der Lufthansa Group, im kanadischen Montreal übernommen. Am 3. März 2015 wurde das Flugzeug innerhalb der Lufthansa Group von Eurowings an Cityline übertragen. In seiner Zeit bei Eurowings trug das Flugzeug definitiv keinen Städtenamen, sagt die Pressesprecherin.

Das Flugzeug mit der Kennung D-ACNC ist bereits das zweite Flugzeug, das den Namen „Weil am Rhein“ mit Stolz in die Welt trage, heißt es in der Mitteilung der Lufthansa. Die erste „Weil am Rhein“, ein Canadair Regional Jet CRJ-200 mit der Registrierung D-ACHG, wurde am 26. Juli 2001 durch Christine Dietz, Gattin des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Dietz, am Flughafen Frankfurt getauft, erklärt Kraft. Sie flog zuvor bereits seit dem 3. November 2000 für die Lufthansa Tochter Lufthansa Cityline. Das Flugzeug wurde Mitte Dezember 2009 nach Ruanda verkauft, erklärt Kraft.