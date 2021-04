11. Meistertitel Berlin Volleys schlagen Friedrichshafen im Expresstempo

Berlins französischer Chefcoach Enard formte erneut ein Topteam, nachdem in der vergangenen Saison wegen der Corona-Auswirkungen die Saison ohne Meisterschafts-Entscheidung abgebrochen worden war. In der Normalrunde hatte der Hauptstadtclub noch geschwächelt. "Wir hatten echt eine schwere Saison mit Corona und Verletzungen", erinnerte Jung-Nationalspieler Brehme. In der entscheidenden Saisonphase aber demonstrierten vor allem die Topspieler Patch, Carbonera und Grankin ihre Extra-Klasse.

"Wenn Berlin alle dabei hat, sind sie eine europäische Spitzenmannschaft", hatte VfB-Coach Michael Warm schon vor der Finalserie erklärt. Für die Olympiasieger Eder (Brasilien) und Grankin (Russland) ist es der erste Meistertitel in Deutschland.

Eine Vorentscheidung im dritten Match fiel schon im ersten Satz, in dem Gastgeber Friedrichshafen noch einmal alles reingeworfen hatte und zunächst das druckvollere Spiel zeigte. Doch als Powerangreifer Patch an die Aufschlaglinie trat, wendete sich das Blatt. Die Volleys holten neun Punkte in Serie, darunter waren zwei Asse des 26-Jährigen. Aus einem 14:17 wurde so eine komfortable 23:17-Führung für die Gäste. Mit dem Schwung dieser Wende gewannen sie auch die noch nötigen zwei weiteren Sätze.

