30 Jahre Mauerfall David Hasselhoff dominiert deutsche Internetsuche

In Verbindung mit dem Mauerfall ist allerdings der US-Sänger David Hasselhoff (67) der von Internetnutzern in Deutschland am meisten gesuchte Mensch, wie eine Auswertung der Internet-Suchmaschine Google ergibt. Ganz überraschend ist das nicht: Nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu seinem Song "Looking For Freedom" gefeiert. Das Lied wurde zur regelrechten Mauerfall-Hymne und "The Hoff" zum Mauer-Maskottchen.

"Ich bin geehrt, Teil der ostdeutschen Geschichte zu sein, weil die Menschen 'I've been looking for freedom' gesungen haben. Und sie wussten genau, wovon sie reden. Sie haben die Freiheit gesucht", sagte der US-Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur.