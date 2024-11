An diesem Mittwoch vor drei Jahrzehnten hatte Michael Schumacher in Australien in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale einer ohnehin hochemotionalen Saison unter anderem mit dem schrecklichen Wochenende in Imola mit dem Tod von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger die WM gewonnen. Nach einer Kollision mit seinem Verfolger Damon Hill scheidet zuerst Schumacher aus, dann kann auch der Brite nicht mehr weiterfahren. Mit einem Punkt Vorsprung wird Schumacher erster deutscher Formel-1-Weltmeister.