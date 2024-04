31. Spieltag Vor Real: Tuchel lobt "seriöse" Bayern um Doppelpacker Kane

Trainer Thomas Tuchel lobte seine Mannschaft wenig später für "eine seriöse Leistung" vor dem ersten großen Halbfinal-Abend in Europas Königsklasse. "Ein Sieg ist die beste Vorbereitung", sagte der 50-Jährige. Den Disput zur Unzeit mit Bayern-Patron Uli Hoeneß, der bei einem öffentlichen Auftritt seine Arbeit als Trainer bei der Entwicklung von jungen Spielern bemängelt hatte, mochte Tuchel nicht fortsetzen. "Es stehen zehn unglaublich wichtige Tage an." Nebengeräusche seien da total fehl am Platz.

Saisontore 34 und 35 von Kane

Der Fokus auf den Sport und positive Ergebnisse gelingt dem entthronten deutschen Meister aktuell wieder gut. Mit seinen Saisontoren 34 und 35 führte Kane die Münchner zum Sieg gegen eine Frankfurter Mannschaft, die nach dem 5:1-Triumph in der Hinrunde ihre Position im Rennen um einen Europapokalplatz durch Niederlagen der Konkurrenz verbesserte. Es sei "das große Ziel", Platz sechs zu verteidigen, sagte Trainer Dino Toppmöller. "Man muss akzeptieren, der Gegner war einfach zu gut für uns", bemerkte er derweil zur Niederlage.