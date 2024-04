31. Spieltag "Gekämpft, geschrien, gefightet": Bochum feiert 3:2-Sieg

Vor 24.300 größtenteils begeisterten Zuschauern im Ruhrstadion erzielten Stöger (34./64. Minute) und Felix Passlack (45.+2) die Tore für den VfL. Hoffenheim musste im Rennen um die Europapokalplätze dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Das Team von Coach Pellegrino Matarazzo, für das Kramaric doppelt traf (73./84.), bleibt Bundesliga-Neunter.

Fünf VfL-Torchancen in den ersten zehn Minuten

Butscher hatte vor der Partie vom wichtigsten Spiel der Saison gesprochen. "Wir müssen hier brennen, von der ersten Sekunde an Optimismus ausstrahlen und vorangehen", hatte der 43-Jährige gesagt. Und seine Mannschaft nahm ihn beim Wort. In den ersten zehn Minuten erarbeiteten sich die Bochumer fünf Torchancen. Allein Philipp Hofmann hatte drei Abschlüsse. Bei seiner besten Gelegenheit lenkte Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann den Ball gerade noch an die Latte.

Der bis dahin vorne so auffällige Hofmann sorgte dann kurzzeitig für Bochumer Entsetzen: Der Mittelstürmer traf Hoffenheims Wout Weghorst im VfL-Strafraum im Gesicht. Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte auf den Elfmeterpunkt, nahm den Strafstoß nach langer Videoüberprüfung aber wegen einer Abseitsstellung wieder zurück.