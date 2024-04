31. Spieltag: In Überzahl: Wolfsburg dreht Spiel in Freiburg

Zudem spielen sie an den letzten drei Spieltagen auswärts beim 1. FC Köln, daheim gegen den 1. FC Heidenheim und zum Abschluss bei Union Berlin - also gegen Mannschaften, die hinter den Freiburgern platziert sind. SC-Trainer Streich war sich der Bedeutung der Partie bewusst. "Es geht für uns in den letzten vier Spielen noch um ganz viel", hatte er gesagt. "Wir müssen mit klarem Kopf in diese Spiele gehen. Uns gelingt momentan fußballerisch nicht alles - es war eine schwierige Saison, aber wir stehen so gut da."