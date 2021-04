31. Spieltag Kantersieg erhält Gladbachs Europa-Hoffnung

Beim ungefährdeten 5:0 (3:0) am Sonntag gegen die hoffnungslos unterlegenen Ostwestfalen ließen die Borussen auch das schauderhafte 2:3 in Hoffenheim vier Tage zuvor vergessen. "Wir haben eine Reaktion gezeigt gegenüber dem letzten Spiel", sagte Torwart Yann Sommer dem TV-Sender Sky. "Wir wussten, wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben in dieser Saison."

Das taten die Bielefelder in diesem Spiel umso mehr. "Das ist schon eine schmerzhafte Niederlage", sagte Trainer Frank Kramer. "Bei fünf Gegentoren kann die Defensivleistung nicht sonderlich überzeugend gewesen sein." Bereits in den ersten 20 Minuten kassierte die abstiegsbedrohte Arminia mehr als halb so viele Gegentore wie in den acht Bundesliga-Spielen unter ihm zuvor.