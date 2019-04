31. Spieltag Slapstick-Tor lässt Hannover 96 wieder hoffen

Der Treffer sorgte am Ende nicht nur für drei Punkte, sondern vor allem die Versöhnung mit den in den vergangenen Wochen und Monaten sehr kritischen Fans. Die Mehrzahl der 30.400 Zuschauer feierten mit Sprechchören die 96-Profis, in der Schlussphase saß kein 96-Anhänger mehr auf dem Platz. "Wir haben jetzt alle ins Boot geholt", betonte Weydandt. "Die Ränge waren voll da. Sie haben mit uns die Bude hinten zugemacht", ergänzte Mittelfeldspieler Bakalorz.

Allerdings könnte die Aufgabe am nächsten Samstag beim Titelfavoriten FC Bayern München kaum kniffliger sein. "Die ganze Welt würde uns auslachen, wenn wir sagen: Wir fahren nach München und wollen gewinnen", erklärte Weydandt. Danach warten noch Spiele gegen den SC Freiburg und bei Fortuna Düsseldorf. "Wir werden keinen Champagner-Fußball spielen. Wir müssen Punkte machen", sagte Doll.

Doch nicht nur die drei Punkte sorgten nach dem Abpfiff für viele Emotionen. Edgar Prib, der aufgrund von zwei Kreuzbandrissen über 20 Monate kein Pflichtspiel für 96 bestreiten konnte, feierte sein Comeback. Bereits bei seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit wurde er von seinen Mitspielern herzlich umarmt. Nach dem Ende fiel der 29-Jährige zu Boden, hatte gar Tränen in den Augen. "In so einem Moment kann kein Mensch steif bleiben", sagte Prib. "Umso geiler, dass wir auch noch drei Punkte geholt haben. Ich hoffe, dass das bei jedem die letzte Energie freisetzen wird."