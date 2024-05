32. Spieltag: Leverkusen bleibt unbesiegbar: 5:1 in Frankfurt

Frankfurt beginnt mutig

Der Werksclub holte sich damit zusätzlichen Schwung für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag in Leverkusen gegen die AS Rom (Hinspiel 2:0). Für Bayer trafen Xhaka (12. Minute), Patrik Schick (44.), Exequiel Palacios per Strafstoß (58.) und die eingewechselten Jeremie Frimpong (78.) und Victor Boniface (89./Foulelfmeter). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eintracht vor 58.000 Zuschauern erzielte Stürmer Hugo Ekitiké (32.).