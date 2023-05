33. Spieltag Joker Polter trifft spät: Schalke spielt 2:2 gegen Frankfurt

Die Mannschaft von Coach Thomas Reis trennte sich 2:2 (1:1) von den Hessen. Schalke bleibt damit zumindest vorerst auf dem Relegationsrang, kann aber schon an diesem Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Vor 61.575 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielte Simon Terodde schon in der ersten Minute das 1:0 für die Gastgeber. Daichi Kamada (21.) und Tuta (59.) drehten die Partie aber für Frankfurt, ehe der eingewechselte Sebastian Polter (85.) dem Revierclub mit seinem späten Ausgleich zumindest einen Punkt rettete.

Weil Konkurrent VfL Bochum bei Hertha BSC in der Nachspielzeit ausglich, verließ Schalke den Relegationsplatz damit aber nicht. Das Frankfurter Team des scheidenden Trainers Oliver Glasner verpasste es, im Rennen um einen Europapokal-Platz in der Fußball-Bundesliga wirklich Druck auf Bayer Leverkusen auf Rang sechs zu machen.