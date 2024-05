Union Berlin trifft mit der ersten Gelegenheit

Innenverteidiger Robin Knoche, der den verletzten Ex-Kölner Kevin Vogt ersetzte, köpfte Union in der 15. Minute in Führung. Der Ex-Leverkusener Kevin Volland legte schon vier Minuten später per Handelfmeter nach. Kölns Kapitän Florian Kainz verkürzte per Foulelfmeter (45.). Nach dem Ausgleich von Steffen Tigges in der 87. Minute schoss in Eigengewächs Damion Downs ein weiterer Joker den FC in der dritten Minute der Nachspielzeit zum nicht mehr geglaubten Sieg und verwandelte das Kölner Stadion ein Tollhaus.