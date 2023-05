33. Spieltag Union schwächelt: Hoffenheim feiert den Klassenerhalt

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:4 (1:2) und ermöglichte den Kraichgauern damit den vorzeitigen Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Während die 3000 mitgereisten Fans aus Köpenick ihr Team mit aufmunterndem Applaus bedachten, feierten die Anhänger des Gastgebers den glücklichen Ausgang einer enttäuschenden Runde.

Vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Sinsheimer Stadion erzielten Ihlas Bebou (22. Minute), Andrej Kramaric per Foulelfmeter (36.) und mit dem erlösenden 3:1 (90.) sowie Munas Dabbur (90.+9) die Tore für das Team von Chefcoach Pellegrino Matarazzo. An den beiden ersten Treffern war Unions portugiesischer Abwehrspieler Diogo Leite entscheidend beteiligt. Danilho Doekhi (45.+4) und Aissa Laidouni (90.+5) erzielten die Tore für die Gäste. Nach der Pause riskierten die Berliner in der hektischen Partie mehr, konnten ihre wenigen Chancen aber bis auf Laidounis Tor nicht nutzen.