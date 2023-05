34. Spieltag Augsburg rettet sich bei Stindl-Abschied in Gladbach

"Wir sind sehr erleichtert und extrem glücklich, dass wir jetzt das 13. Jahr nacheinander in der Bundesliga dabei sind", sagte FCA-Manager Stefan Reuter und bedankte sich bei der TSG Hoffenheim für die geleistete Schützenhilfe: "Wir werden zu gegebener Zeit sicher mal ein schönes Fläschchen ausgeben."

Nur dank des Punktgewinns der TSG beim VfB Stuttgart können die Augsburger nun entspannt in den Urlaub gehen, statt in der Relegation um den Klassenverbleib zu zittern. "Wir wollten den Klassenerhalt eigentlich aus eigener Kraft schaffen. Aber manchmal brauchst du im Leben auch Glück. Das nehmen wir gerne an", sagte FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.