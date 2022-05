34. Spieltag Riesenjubel: Union zieht in die Europa League ein

Drei Jahre nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga krönte die Mannschaft von Erfolgscoach Urs Fischer eine am Ende überragende Saison mit der Premieren-Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison.

Mit einem 3:2(2:0) gegen den VfL Bochum vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stimmungstempel in Berlin-Köpenick machten die Unioner aus eigener Kraft den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte perfekt. In seinem letzten Spiel für Union gelang Grischa Prömel in der fünften Minute die Führung, Taiwo Awoniyi erhöhte noch vor der Pause per Handelfmeter auf 2:0 (19.).