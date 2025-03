375 Jahre Friedlingen: Wie der Stadtteil Friedlingen zu seinem Namen kam

375 Jahre Friedlingen – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Dabei ist es nur der neue Name dieses heutigen Weiler Stadtteils, den es in diesem Jahr zu Feiern gilt. Denn vor 375 Jahren, im Jahre 1650, wurde die damals selbstständige Siedlung Ötlikon und das gleichnamige Wasserschloss von Markgraf Friedrich dem V. in Gedenken an den Westfälischen Friedensschluss in Friedlingen umbenannt.