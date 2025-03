3LSF in Weil am Rhein: Wenige Hütten sind noch für Vereine zu haben

Die Vereins-Meile soll auch eine Alternative für Bürger und Mitwirkende für das Altweiler Straßenfest sein, das seit einigen Jahren nicht mehr stattfindet. Die Hütten können gegen eine Pauschalgebühr angemietet werden. Aus ihnen heraus können Speisen und Getränke verkauft werden, aber auch Angebote wie Dosenwerfen, Kinderschminken oder eine Tombola sind möglich. Teilnehmen dürfen nur gemeinnützige Vereine mit Sitz in Weil am Rhein.

Vereine, die noch auf der Vereins-Meile mitwirken wollen, können sich per E-Mail an anmeldung@weil-am-rhein.de melden. In der Mail sollten der Vereinsname, eine Telefonnummer sowie das geplante Angebot angegeben werden.