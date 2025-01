50 Jahre Gemeindereform: Aufreger führt bis vor das Amtsgericht

Anfängliche Sorgen, dass sich Steinen an den Pfründen seiner Ortsteile bereichert, entpuppten sich bald als unbegründet. Vielmehr war die neue Einheitsgemeinde von Beginn an darauf bedacht, alle Ortsteile nach ihrem jeweiligen Proporz mit Stimmrechten im Gemeinderat und auch mit Finanzmitteln auszustatten. Befindlichkeiten der jeweiligen Ortschaftsräte wurden im Gemeinderat respektiert.

Positives Resümee

Schon sechs Jahre nach der Gemeindefusion merkte ein Chronist an: „Von maßgeblichen Vertretern aus allen Teilorten ist immer wieder zu hören: Es ist besser gelaufen als anfangs angenommen.“

In seinem Resümee kommt Braun beim Thema Gemeindereform zu dem Schluss: „Alle sind dabei gut gefahren.“ Braun weiter: „Keiner ist abgehängt worden.“ Als Beispiele nennt der Bürgermeister die Hallenbauten in Endenburg und Schlächtenhaus, die Halle in Weitenau wurde umgebaut.

Vor 50 Jahren hatten die Dörfer keine oder nur mangelhafte Kläranlagen. Das änderte sich mit der Gemeindereform und dem Bau eines Abwassernetzes zur Kläranlage Steinen.

Zuletzt bescherte die Gemeinschaft den Dörfern im Zusammenhang mit dem Klimawandel und extrem trockenen Sommern erstmals eine zentrale Wasserversorgung. Nicht ohne Stolz verweist Braun auf das 20-Millionen-Euro schwere Trinkwassernetz, das Wassertankwagen in Endenburg in Dürrezeiten überflüssig macht. Eine solche Wasserversorgung stehe in manchen Kommunen als Herkules-Aufgabe erst noch an. Steinen sei durch seine Wasserversorgung im Klimawandel „zum Vorzeige-Projekt des Landes Baden-Württemberg geworden“, betont Braun. Das sei ein Kraftakt, den die einzelnen Dörfer niemals im Alleingang geschafft hätten. Insofern sei die 50-jährige Gemeindereform eine Erfolgsgeschichte.