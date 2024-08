50 Jahre Musikschule Markgräflerland: Zehn Trommler, tausend Rhythmen

Auftritt beim Inklusionstag in Lörrach

Anfang Mai trat die Trommelgruppe zusammen mit der Engels Haus Band beim Inklusionstag in Lörrach auf. Ihre nächsten Auftritte sind beim Sommerfest des Hauses Engels am Sonntag, 23.Juni und bei „Rock am Bruch“ in Weitenau-Schillighof am Samstagnachmittag, 29.Juni. Es gebe zwei bis vier Auftritte pro Jahr, erzählt Losch, der in Nürnberg Musikpädagogik und Jazz-Schlagzeug studierte. Für die Musikschule Markgräflerland gibt er Unterricht im Einzugsgebiet von Kandern bis Neuenburg, dazu kommen Trommelkurse an Kanderns und Neuenburgs Grundschule und bei einem Schulprojekt an Schliengens Hebelschule – ein weites Feld. „Mir macht das großen Spaß“, sagt er dazu.