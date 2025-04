50. Jahrestag Spuren des Vietnamkriegs von "Agent Orange" bis "Hanoi Jane"

Wenige Ereignisse in der Geschichte haben so heftige Proteste ausgelöst wie die Einmischung der USA in dieses weit entfernte Kriegsinferno. An diesem Mittwoch jährt sich das Ende des blutigen Konfliktes zum 50. Mal. Am 30. April 1975 marschierten nordvietnamesische Truppen in der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon ein.

Für das Land steht der 30. April auch für seine Wiedervereinigung. Am Jahrestag plant die Regierung riesige Feiern samt Militärparade. Auch manche Amerikaner, die bis heute Schuldgefühle plagen, sind angereist - darunter Soldaten und Aktivisten. "Ich war damals Friedensaktivist und saß dafür in meiner Heimat im Gefängnis", erzählt Bill aus dem US-Bundesstaat Florida. Er hat Tränen in den Augen, als er sagt: "Es war mir sehr wichtig, zum Jahrestag nach Vietnam zu kommen, um den Menschen hier meine Ehre zu erweisen."