6. Spieltag Später Elfmeter stürzt Bayern in eine Ergebniskrise

Es war das dritte Unentschieden am Stück. Zumindest bis Sonntagabend lösten die Münchner den SC Freiburg trotzdem wieder an der Spitze ab - aber das löste keine Freude in der ausverkauften Allianz Arena aus. Es feierten dort nur die VfB-Fans unter den 75.000 Zuschauern.

Die Teenager Mathys Tel (36. Minute) und Jamal Musiala (60.) brachten die Bayern zweimal in Führung. Erst glich der eingewechselte Chris Führich (57.) für die mutigen Stuttgarter aus. Und in der Nachspielzeit verwandelte Neuzugang Serhou Guirassy einen an ihm verschuldeten und nach Videobeweis zuerkannten Foulelfmeter nervenstark. Zuvor hatte der Mittelstürmer bereits krachend an die Latte geschossen (74. Minute). Außerdem wurde dem VfB ein Treffer von Guirassy nach Videobeweis aberkannt (51.). Führich hatte vor seinem Zuspiel beim Ballgewinn im Zweikampf mit Joshua Kimmich leicht am Trikot des Nationalspielers gezupft.