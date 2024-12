60. Geburtstag am 9.12.: Wie Kerkeling-Fans auf ihre Kosten kommen

So hat die ARD am Geburtstag selbst - am 9. Dezember - einen Thementag ausgerufen. Der 90-minütige Dokumentarfilm "Hape Kerkeling – Total normal" von André Schäfer und Eric Friedler ist dabei das Herzstück (20.15 Uhr im Ersten, ab 5.12. schon in der Mediathek).

Im Anschluss an die Dokumentation sendet Das Erste am 9. Dezember Caroline Links Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" aus dem Jahr 2018 und zeigt nach den "Tagesthemen" dann ab 23.55 Uhr ein "Best of" seiner Sketche.