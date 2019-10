7. Spieltag Bayern-Ausrutscher, Adamyan-Traumdebüt und Werner-Flaute

FLAUTE: Mit fünf Toren aus drei Spielen war Timo Werner in die Saison gestartet, seitdem herrscht beim Nationalstürmer Torflaute. Wie schon beim 0:2 gegen Olympique Lyon vergab der Stürmer auch beim 1:1 in Leverkusen beste Möglichkeiten. Entsprechend musste Werner runter, sein Ersatz machte es besser. Christopher Nkunku rettete RB wenigstens einen Zähler.

GEGENTOR: In der vergangenen Saison steckte Schalke noch im Abstiegskampf, nun fehlten am siebten Spieltag nur wenige Sekunden zur ersten Tabellenführung seit dem 28. März 2010. Jonas Hector erwies sich mit dem 1:1-Ausgleichstreffer als Spielverderber. Trotzdem hat Trainer David Wagner aus Schalke in kürzester Zeit wieder einen Europacup-Aspiranten gemacht. "Das ist ein weiterer Prozess und Schritt, von dem wir einiges mitnehmen können. Wir sind dabei zu lernen", sagte Wagner.

MENTALITÄT: Wieder eine Führung verspielt, wieder 2:2 - zum dritten Mal in Serie gibt Borussia Dortmund einen Sieg aus der Hand und findet sich derzeit außerhalb der Champions-League-Plätze wieder. "Das waren wieder zwei unnötige Tore. Das kostet uns viel", sagte Trainer Lucien Favre und Kapitän Marco Reus fügte hinzu: "Das ist bitter. Die Qualität muss reichen, hier zu gewinnen. Da ist man bedient. Die zwei Punkte fehlen uns." Der Ausgleich fiel dabei in der letzten Minute, als Manuel Akanji einen Schuss von Vincenzo Grifo ins eigene Tor abfälschte.

TV-ZUSCHAUER: Bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn war es ein normaler Ablauf, dann nahm Sandro Schwarz im Mainzer Mannschaftsbus Platz und schaute sich das Spiel am TV an. Der Coach hatte in der vergangenen Woche als erster Trainer die Gelb-Rote Karte erhalten. Beim 2:1 in Paderborn wurde er von seinem Co-Trainer Jan-Moritz Lichte gut vertreten und nebenbei gab es noch einen Rekord: Das 2:1 durch Daniel Brosinski per Foulelfmeter war der 25. verwandelte Strafstoß für die Mainzer in Serie, womit sie eine Liga-Bestmarke aufstellten.