7. Spieltag "Richtig was wert" - Stuttgart feiert Sieg über Hoffenheim

Nach Punkten schlossen die Stuttgarter zum baden-württembergischen Konkurrenten auf (je acht Zähler). Die Hoffenheimer mussten den nächsten Rückschlag einstecken, nachdem die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß eine Woche zuvor mit dem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg ihre Sieglos-Durststrecke beendet hatte. Jacob Bruun Larsen (84.) konnte nur noch verkürzen. "Wir haben es Stuttgart zu einfach gemacht. Es darf uns nicht passieren, dass wir nach dem Rückstand den Faden verlieren", kritisierte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann. Hoeneß meinte dazu: "Das lässt mich mit einem schlechten Gefühl zurück."

Sein Stuttgarter Kollege Matarazzo hatte gefordert, dass sich nach der inzwischen stabilisierten Defensive nun die Offensive steigern müsse - und durfte sich bestätigt fühlen. "Es war eine andere Zielstrebigkeit da, auch ein anderer Mut, der uns gut getan hat", fasste er nach dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein zusammen.

VfB-Verteidiger Kempf trifft mal wieder

Erstmals hatte er den früheren Paderborner Chris Führich von Beginn an gebracht. Indirekt war der Flügelspieler, zum Saisonauftakt mit einem Schlüsselbeinbruch ausgefallen, an der Führung auch beteiligt. Seinen Schuss lenkte Baumann zur Ecke. Mit einem Kopfball-Aufsetzer nach Hereingabe von Omar Marmoush traf VfB-Verteidiger Kempf zum 1:0. Der Abwehrspieler, der dabei nicht einmal hochspringen musste, stieg damit mit drei Treffern zum besten Torschützen des VfB auf. Kempf kommt zum ersten Mal auf drei Tore in einer Spielzeit.

Beim 0:0 in Bochum am vergangenen Spieltag hatte der ehemalige Kapitän nur auf der Bank gesessen. Damit für ihn in der Defensivreihe wieder Platz ist, rückte Atakan Karazor diesmal ins defensive Mittelfeld. Dieser leistete sich nach einer guten halben Stunde einen bösen Ballverlust - Hoffenheims Rekordtorjäger Andrej Kramaric konnte dies aber nicht für den Ausgleich ausnutzen (33.).

Der kroatische Nationalspieler war mit mehreren Chancen auffällig, blieb aber erfolglos. Die gefährlichste Szene ging schon vor dem Gegentor von Ihlas Bebou aus: Der TSG-Stürmer setzte sich geschickt gegen die VfB-Defensive durch, traf aber die Latte (17.).

In der zweiten Halbzeit gewann der VfB nach einer Stunde dank Mavropanos zusätzliche Sicherheit. Der Verteidiger eroberte gegen Sargis Adamyan den Ball, tankte sich in Stürmer-Manier in den Strafraum und schloss ins linke Eck ab. Massimo legte nach, ehe auf der Gegenseite Bruun Larsen den höheren Erfolg des VfB verhinderte.

