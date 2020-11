7. Spieltag Glanzloser Leizpig-Pflichtsieg Freiburg hadert mit Schiri

Sonderflug nach Paris Letztes Flugzeug startet von Tegel

In Tegel gehen die Lichter aus: Der Flughafen im Berliner Norden verabschiedet am heutigen Sonntag das letzte Flugzeug in Richtung Paris. Danach ist Schluss und der Flughafen geht in Betriebsbereitschaft.