750 Jahre Zell: Zeller Zellulose war revolutionär in der Papierproduktion

Kuriose Vorgeschichte

Die Geschichte, wie die Holzfabrik nach Zell kam, ist ebenso kurios, wie spannend. Der Chemiker Dr. Alexander Mitscherlich forschte in den 1870er Jahren in Hannoversch Münden an einem Verfahren zur Herstellung von Zellulose aus Holz. Zellulose ist der wichtigste Rohstoff zur Papierherstellung. Sein Assistent im Versuchslabor war der Chemiker Otto Vogel. Dieser half im Labor mit, ein chemisches Verfahren zu entwickeln, durch das es möglich war, Zellulose wirtschaftlich aus Holz herzustellen. Was im Labor erfolgreich begann, bereitete Mitscherlich bei der industriellen Umsetzung in einer eigens 1877 gegründeten Firma allerdings Probleme. Diese Probleme scheinen der Grund dafür zu sein, dass Vogel die Zusammenarbeit mit Mitscherlich beendete. Otto Vogel besprach sich mit seinem Bruder Rudolph Vogel in Marburg und überzeugte ihn, dass eine moderne Zellulosefabrik, die nach dem neuen Verfahren produziert, weltweit neue Maßstäbe setzen würde.