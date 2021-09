78. Filmfestspiele Venedig 78. Internationale Filmfestspiele starten in Venedig

Außer Konkurrenz feiern darüber hinaus einige große Hollywoodproduktionen ihre Premiere: "Halloween Kills" setzt mit Jamie Lee Curtis die erfolgreiche Horrorfilmreihe fort, während Ridley Scott sein Actionspektakel "The Last Duel" mit Matt Damon und Adam Driver in die Lagunenstadt bringt. Mit Spannung wird auch "Dune" erwartet, ein Science-Fiction-Film, der mit Stars wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin und Stellan Skarsgård hochkarätig besetzt ist.

Das Filmfest Venedig ist das älteste der Welt. In den vergangenen Jahren wurden dort regelmäßig Werke gezeigt, die wie "Shape of Water" und "Nomadland" später auch bei den Oscars triumphierten. In diesem Jahr werden die Hauptpreise am 11. September von einer internationalen Jury unter Vorsitz des südkoreanischen Oscargewinners Bong Joon Ho ("Parasite") vergeben.

