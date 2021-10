8. Spieltag der Bundesliga Darüber spricht die Liga: Gipfeltreffen und Kellerduelle

Spitzenspiel: Die Liga schaut nach Leverkusen. Spitzenreiter und Serienmeister Bayern tritt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Verfolger Bayer an. Die Münchner führen die Tabelle vor der punktgleichen Werkself wegen der besseren Tordifferenz an. Trainer Julian Nagelsmann freut sich seit Tagen "auf ein echtes Spitzenspiel". Das letzte Duell in Leverkusen gewannen die Münchner im Dezember durch ein Tor von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit mit 2:1. "Nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern sind wir leider in ein kleines Loch gefallen. Ich bin mir aber sicher, dass uns so etwas dieses Mal nicht passieren wird - egal, wie die Partie am Ende ausgeht", sagte Abwehrmann Jonathan Tah vor dem Topspiel.

Justiz-Ärger:Ob der FC Bayern mit Verteidiger Lucas Hernández in Leverkusen und am kommenden Mittwoch in der Champions League in Lissabon antritt? Der Franzose soll am 19. Oktober vor einem Strafgericht in Madrid erscheinen. Dort soll Hernández laut einem Justizsprecher angeben, in welchem Gefängnis seiner Wahl er eine sechsmonatige Haftstrafe spätestens zehn Tage später antreten wird. Die Haftstrafe war schon 2019 verhängt worden. Hintergrund ist ein handgreiflicher Streit im Februar 2017 mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau. Von der Seite des Bayern-Stars gab es zunächst keine Stellungnahme.