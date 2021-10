8. Spieltag Stuttgart erkämpft sich nach Corona-Chaos 1:1 in Gladbach

Die Schwaben, die wegen einiger Corona-Fälle und Verletzungen zehn Spieler ersetzen mussten, erreichten am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach ein 1:1 (1:1) und halten damit weiterhin den Abstand zur Abstiegszone. "Ich bin zufrieden, auch dass wir nach dem letzten zehn Tagen so konkurrenzfähig waren", sagte Trainer Pelegrino Matarazzo. "Ein Punkt geht in Ordnung."

Die Gladbacher hingegen verpassten den dritten Sieg in Serie und den Sprung auf einen internationalen Startplatz. Vor 41 608 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Jonas Hofmann den Ausgleichstreffer (42. Minute), nachdem Konstantionos Mavropanos die Gäste in Führung gebracht hatte (15.). "Das ist total ärgerlich", schimpfte Gladbachs Kapitän Lars Stindl. "Wir haben unheimlich viel Aufwand betrieben, deswegen ist es so schade, dass wir uns nicht belohnt haben."