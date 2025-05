80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs: Der Kriegsendes wird über die Grenzen hinweg gedacht

Literarische Quellen als Ausgangspunkt

Als Ausgangspunkt für seinen Vortrag, den er zum ersten Mal im vergangenen Jahr in Breisach gehalten hat, zieht Hainmüller Veröffentlichungen berühmter Zeitzeugen der damaligen Ereignisse heran. Der Zeichner und Autor Tomi Ungerer hat in seinem Buch „Die Gedanken sind frei“ Erinnerungen an das Alltagsleben im deutsch besetzten Elsass, den Krieg und die Befreiung durch die Alliieren – die „libération“ – festgehalten. Mit seiner Mutter lebte er einige Jahre auf dem Gelände einer Textilfabrik in Logelbach bei Colmar. Dort waren wechselweise Kriegsgefangene der Deutschen und der Franzosen untergebracht. Auch der Maler Otto Dix wurde dort zeitweise festgehalten. Bilder, die Ungerer als Kind und Jugendlicher während dieser Zeit gemalt hat, ermöglichen einen lebendigen Eindruck der Zustände dort.

Lee Miller, Protagonistin des Films „Die Fotografin“ von 2023 mit Kate Winslet in der Titelrolle, begleitete als Kriegsreporterin und -fotografin die amerikanischen Truppen bei ihrem Zug durch Frankreich. Sie war Zeugin der Schlacht um die „Colmar Pocket“, wie das Gebiet auf Englisch heißt.

Augenzeugenberichte einer Kriegsberichterstatterin

Ihre Berichte darüber sind in dem Buch: „Krieg – Mit den Alliierten in Europa 1944 bis 1945“ nachzulesen. Besonders interessant findet Hainmüller Lees Schilderung, dass die Befreiung durch die Alliierten im Elsass von Dorf zu Dorf anders wahrgenommen worden sei.

Der Festvortrag

über die „Poche de Colmar – die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs im Elsass“ von Bernd Hainmüller findet am Mittwoch, 7. Mai, ab 19.30 Uhr, in der Maison pour tous in Bartenheim, 1 rue Grand Rue, statt. Organisatoren sind der Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde Weil am Rhein und dem Geschichtsverein Bartenheim und Umgebung. Vereinsmitglied Claude Fischer wird den Vortrag simultan ins Französische übersetzen. Danach wird von den beiden Vereinen zu einem freundschaftlichen Umtrunk eingeladen. Anfahrt: Die Weiler Teilnehmer starten gemeinsam um 18.30 Uhr am Alten Rathaus in Weil am Rhein. Eine Anmeldung ist erforderlich mit der Angabe, ob eine Mitfahrgelegenheit nötig ist, beziehungsweise angeboten werden kann.

Anmeldung: per E-Mail an heimatgeschichte.weil.am.rhein@ gmail.com oder unter Tel. 07621/1698440