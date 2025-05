80 Jahre Weltkriegsende: Ein Glas auf die Freundschaft zwischen ehemaligen Feinden

Lee Miller hielt die Ereignisse fotografisch fest

Eine der bekanntesten Zeuginnen dieses Geschehens war die amerikanische Fotografin Lee Miller, die sich den amerikanischen Truppen als Kriegsberichterstatterin angeschlossen hatte. Hainmüller zeigte im Verlauf des Vortrags mehrere ihrer Fotos aus jener Zeit.

Die Kämpfe um die „Poche de Colmar“ waren der blutige Schlusspunkt der bis heute wenig aufgearbeiteten Geschichte der deutschen Besetzung des Elsass. Der Zeichner Tomi Ungerer, der diese Zeit in Colmar erlebte, hat die Besetzung in seinen Kinderzeichnungen eindrucksvoll festgehalten. Beim Waffenstillstand 1940 am Ende des deutschen Westfeldzug habe das Elsass keine Erwähnung gefunden. Da die deutsche Seite es als ihr angestammtes Gebiet betrachtete, wurde es gar nicht erst als Teil des besetzten Frankreichs aufgeführt.

Gedenken an Besetzung und Krieg aus Elsässer Sicht

Die damit einhergehende Zwangsrekrutierung von Elsässern für die deutsche Wehrmacht und die Tatsache, das etliche unter ihnen gezwungen wurden, gegen ihre eigenen (französischen) Landsleute vorzugehen, ist bis heute in Frankreich ein stark diskutiertes und für die Betroffenen schmerzhaftes Thema. Dies wurde in der Fragerunde nach dem Vortrag deutlich.

In Deutschland herrsche auch darüber größtenteils Unwissen, merkte Hainmüller an. Auch sei diese Zeit im Elsass noch nicht vollständig erforscht.

„Mit dieser Veranstaltung wurde ein Weg aufgezeigt, den wir künftig gehen wollen“, merkte Uwe Kühl zum Schluss an.

Bei Wein aus elsässischen und badischen Reben sowie Guglhupf, welche die Gastgeber servierten, stießen Franzosen und Deutsche im Anschluss auf das Weltkriegsende und die Befreiung vom Nazi-Regime an.