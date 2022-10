9. Spieltag Freiburgs Gipfelsprung: 2:2 gegen Herthas Remis-Experten

Gerade die Freiburger schauten sich das Berliner Ballgeschiebe zunächst mit solider Absicherung an. Ein Konter über Lukebakio (13.) war der erste Aufreger. Im Gegenzug verschätzte sich Hertha-Torwart Oliver Christensen beim Herauslaufen gegen Michael Gregoritsch - ohne Konsequenzen.

Dass Freiburg besser Fußball spielen kann, wurde dann binnen weniger Minuten klar. Ritsu Doan wirbelte die Hertha-Abwehr mehrfach durcheinander. Christensen konnte zunächst gegen Kyereh (21.) noch sehenswert parieren. Doch eine Minute später schoss der Angreifer schön freigespielt von Doan zur Führung ein.

Nicht aufgeben -das ist eine Tugend, die die Hertha unter Schwarz gelernt hat. Die Belohnung kam rasch. Beim nächsten Angriff über den quirligen Lukebakio blockte Christian Günter einen Schuss von Stevan Jovetic mit der Hand. Alle Freiburger Proteste nützten nichts. Elfmeter war die logische Entscheidung von Schiedsrichter Robert Schröder. Lukebakio traf sicher. Freiburgs Unmut hinterließ Spuren. Die Hertha drückte weiter und hatte durch Jonjoe Kenny (42.) und Ivan Sunjic (45.+1) noch gute Chancen.

Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit machte ein Fitnesscoach die Berliner Profis auf dem Rasen noch mal fit. Das zeigte Wirkung. Freiburg war nicht so spritzig, nicht so aktiv, vielleicht nach dem 2:0 in der Europa League gegen den FC Nantes am Donnerstagabend auch einfach nicht so frisch. Serdar traf per Flachschuss zur Hertha-Führung ins Eck. Doch für den ersten Heimsieg reichte es nicht, denn der gebürtige Potsdamer Schade schoss wenige Minuten nach seiner Einwechselung nach einem Christensen-Patzer noch zum Ausgleich ein.