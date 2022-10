9. Spieltag In letzter Sekunde: Modeste rettet BVB Punkt gegen Bayern

Der aktuelle Spitzenreiter Union Berlin, der in Stuttgart ranmuss, oder der SC Freiburg mit einem Sieg bei der Hertha könnten sowohl den Bayern als auch dem BVB am Sonntag um vier Punkte enteilen. In Alphonso Davies, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Klinik kam, und Matthijs de Ligt, der sich an den Oberschenkel fasste, mussten zudem zwei Bayern-Profis verletzt ausgewechselt werden. Davies war vom Dortmunder Jude Bellingham mit dem Fuß am Kopf getroffen worden. Der mit einer Verwarnung vorbelastete Engländer hatte dabei Glück, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin die Aktion als unabsichtlich bewertete. Dafür sah der Münchner Kingsley Coman wegen wiederholten Foulspiels in der Schlussminute die Gelb-Rote Karte (90.).