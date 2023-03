95. Academy Awards Preisregen für "Im Westen nichts Neues" bei den Oscars?

"Everything Everywhere All at Once" führt bei den 95. Academy Awards am Sonntag (Ortszeit L.A./MEZ 01.00 am 13.3.) mit elf Nominierungen, je neun Oscar-Chancen haben "Im Westen nichts Neues" und "The Banshees of Inisherin". Acht Mal ist das Biopic "Elvis" vertreten, sieben Mal Steven Spielbergs autobiografisches Werk "Die Fabelmans".

Sie alle konkurrieren um den Top-Oscar als "Bester Film" in einer auffallend bunten Mischung - zusammen mit den Blockbusterfilmen "Top Gun: Maverick" und "Avatar: The Way of Water", der Sozialsatire "Triangle of Sadness", dem Independentfilm "Die Aussprache" und dem Psychodrama "Tár".