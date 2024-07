Die Autobahn GmbH lässt Wartungsarbeiten am Tunnel Nollinger Berg vornehmen. Dazu muss der Tunnel am Montag, 8. Juli, in der Zeit von 20 bis voraussichtlich 24 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten spätabends durchgeführt. Verkehrsteilnehmer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden beziehungsweise Grenzübergang zur Schweiz werden auf der A 98 bis zur Anschlussstelle Rheinfelden-Ost weitergeführt. Die Umleitung des Verkehrs auf der A 861 erfolgt ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Lörrach oder Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer, die von Minseln beziehungsweise aus Richtung Bad Säckingen kommen und als Fahrtziel den Grenzübergang zur Schweiz haben, erfolgt die Umleitung über die B 316 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte der A 861, teilt die Autobahn GmbH mit.