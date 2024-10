Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Betriebstechnik des Herrschaftsbucktunnels muss die A 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost von Montag bis Freitag, 28. Oktober bis 1. November, jeweils von 20 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Um die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Fahrer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden-Ost beziehungsweise Bad Säckingen werden über die A 861 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte geführt. Auf der A 861 erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Rheinfelden-Ost erfolgt die Umleitung zur Autobahn über die B 316 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte.