Die Polizei hat am Sonntag auf der A 98 zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein mittels Laserpistole Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Wie die Behörde mitteilt, war der „Spitzenreiter“ dabei fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Der 26-Jährige wurde kurz nach 10 Uhr mit 213 Stundenkilometern – erlaubt sind 120 – gemessen. Am gleichen Ort, gegen 21.45 Uhr, raste ein 30-jähriger Autofahrer mit mehr als 200 Stundenkilometern über die Autobahn. Beide Männer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro plus Gebühren, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.