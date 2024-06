Freizeitverkehr verbessern

Damit werde dem zunehmenden Freizeitverkehr Rechnung getragen, teilte der Kanton mit. Dank der neuen Nacht-S-Bahn 11 durch den Heitersbergtunnel erhalten die Regionen Mellingen, Lenzburg und Aarau eine bessere Spätverbindung von und nach Zürich, schreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Das Netz der Nachtbusse werde auf die SN11 abgestimmt. Safenwil erhalte erstmals eine Nachtverbindung, in Suhr/Oberentfelden werde das Angebot ausgebaut. In Olten entstünden zudem Anschlüsse an die Nacht-S-Bahn SN1, die von Luzern über Sursee, Zofingen und Olten verlängert werde. Im Fricktal wird die S1 nachts bis Frick verlängert. Ein Shuttle-Zug zwischen Frick und Brugg stellt den Anschluss in den Ostaargau und nach Zürich sicher.

Dichterer Takt

Im Raum Zofingen werde das Angebot am Abend und am Wochenende ausgebaut. Mit neuen Früh- und Spätkursen sowie einem dichteren Takt soll der öffentliche Verkehr für Ausflüge am Wochenende attraktiver werden. Der Fahrplanentwurf für 2025 ist zur öffentlichen Mitwirkung bis 9. Juni aufgeschaltet.