Zu zwei heftigen Zusammenstößen ist es am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der Autobahn 2 bei Oftringen gekommen. Ursache war ein stark ein betrunkener Autofahrer, der sein defektes Fahrzeug zur Ausfahrt schieben wollte, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer war von Luzern in Richtung Basel unterwegs und habe wegen eines Defekts auf dem Pannenstreifen halten müssen.